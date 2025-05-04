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04.05.2025  11:50   Рита Парфенова

На Харківщині за добу – 54 пожежі в екосистемах: тривають масштабні займання в лісництвах

Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.

лісова пожежа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.

Наразі триває ліквідація шести лісових пожеж. Зокрема:

  • у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 9 га та очерет на 4 га;
  • у природно-заповідному фонді «Червонооскільський» в Ізюмському районі вигоріла хвойна підстилка на 50 га, а також знищено 8 житлових будинків площею 270 м²;
  • у Рубіжанському лісництві Чугуївського району горіли трава (1 га) і лісова підстилка (3 га);
  • у Золочівському лісництві Богодухівського району згоріла хвойна підстилка на 2,5 га;
  • у Задонецькому лісництві Чугуївського району – лісова підстилка на площі 3,5 га;
  • у Піщанському лісництві Ізюмського району пожежею охоплено 10 га хвойної підстилки.

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил пожежної безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом доби з 3 по 4 травня зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ударів зазнали Ізюмський, Куп’янський і Чугуївський райони.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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