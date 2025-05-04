04.05.2025 11:50 Рита Парфенова

На Харківщині за добу – 54 пожежі в екосистемах: тривають масштабні займання в лісництвах

Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.

Наразі триває ліквідація шести лісових пожеж. Зокрема:

у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 9 га та очерет на 4 га;

у природно-заповідному фонді «Червонооскільський» в Ізюмському районі вигоріла хвойна підстилка на 50 га, а також знищено 8 житлових будинків площею 270 м²;

у Рубіжанському лісництві Чугуївського району горіли трава (1 га) і лісова підстилка (3 га);

у Золочівському лісництві Богодухівського району згоріла хвойна підстилка на 2,5 га;

у Задонецькому лісництві Чугуївського району – лісова підстилка на площі 3,5 га;

у Піщанському лісництві Ізюмського району пожежею охоплено 10 га хвойної підстилки.

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил пожежної безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом доби з 3 по 4 травня зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ударів зазнали Ізюмський, Куп’янський і Чугуївський райони.