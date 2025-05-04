На Харківщині за добу – 54 пожежі в екосистемах: тривають масштабні займання в лісництвах

Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.
Наразі триває ліквідація шести лісових пожеж. Зокрема:
Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил пожежної безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом доби з 3 по 4 травня зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ударів зазнали Ізюмський, Куп’янський і Чугуївський райони.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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