Харківський зоопарк зачиняється на два дні через технічні роботи

4 та 5 травня Харківський зоопарк не прийматиме відвідувачів. Причина – проведення технічних робіт задля підвищення комфорту та безпеки.
Харківський зоопарк повідомив про тимчасове припинення роботи на два дні – 4 та 5 травня, передає РЕДПОСТ.
У цей період об’єкт буде повністю зачинений для всіх відвідувачів. Як зазначають у адміністрації, це необхідно для проведення технічних робіт, що спрямовані на покращення умов перебування як тварин, так і гостей зоопарку.
Поновлення роботи зоопарку відбудеться вже 6 травня у звичному режимі. Відвідувачів просять враховувати ці зміни під час планування дозвілля та вибачаються за тимчасові незручності.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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