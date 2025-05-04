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04.05.2025  11:03   Рита Парфенова

Харківський зоопарк зачиняється на два дні через технічні роботи

4 та 5 травня Харківський зоопарк не прийматиме відвідувачів. Причина – проведення технічних робіт задля підвищення комфорту та безпеки.

зоопарк

Харківський зоопарк повідомив про тимчасове припинення роботи на два дні – 4 та 5 травня, передає РЕДПОСТ.

У цей період об’єкт буде повністю зачинений для всіх відвідувачів. Як зазначають у адміністрації, це необхідно для проведення технічних робіт, що спрямовані на покращення умов перебування як тварин, так і гостей зоопарку.

Поновлення роботи зоопарку відбудеться вже 6 травня у звичному режимі. Відвідувачів просять враховувати ці зміни під час планування дозвілля та вибачаються за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 травня синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с. Водіїв просять бути обережними на дорогах, особливо на мостах та відкритих ділянках.
Тэги:  зоопарк, харків
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