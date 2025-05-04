У Харкові та області попереджають про сильний вітер: жовтий рівень небезпеки

Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с. Водіїв просять бути обережними на дорогах, особливо на мостах та відкритих ділянках.
Патрульна поліція Харківської області попереджає про ускладнення погодних умов, передає РЕДПОСТ.
За даними синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено І рівень небезпеки – жовтий.
Сильний вітер може створити небезпечні умови на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах. Водіїв закликають до максимальної уважності.
Поліція радить дотримуватися таких заходів безпеки:
У разі потреби звертайтесь за допомогою за номером 102.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
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