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04.05.2025  09:12   Рита Парфенова

У Харкові та області попереджають про сильний вітер: жовтий рівень небезпеки

Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с. Водіїв просять бути обережними на дорогах, особливо на мостах та відкритих ділянках.

вітер

Патрульна поліція Харківської області попереджає про ускладнення погодних умов, передає РЕДПОСТ.

За даними синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Сильний вітер може створити небезпечні умови на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах. Водіїв закликають до максимальної уважності.

Поліція радить дотримуватися таких заходів безпеки:

  • знижувати швидкість та тримати безпечну дистанцію;
  • уникати різких маневрів;
  • рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
  • сповільнюватися перед поворотами, перехрестями та пішохідними переходами;
  • користуватися ременями безпеки як для дорослих, так і для дітей.

У разі потреби звертайтесь за допомогою за номером 102.

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Тэги:  негода, вітер, харків
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