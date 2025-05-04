04.05.2025 09:12 Рита Парфенова

У Харкові та області попереджають про сильний вітер: жовтий рівень небезпеки

Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с. Водіїв просять бути обережними на дорогах, особливо на мостах та відкритих ділянках.

Патрульна поліція Харківської області попереджає про ускладнення погодних умов, передає РЕДПОСТ.

За даними синоптиків, сьогодні в Харкові та області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Сильний вітер може створити небезпечні умови на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах. Водіїв закликають до максимальної уважності.

Поліція радить дотримуватися таких заходів безпеки:

знижувати швидкість та тримати безпечну дистанцію;

уникати різких маневрів;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;

сповільнюватися перед поворотами, перехрестями та пішохідними переходами;

користуватися ременями безпеки як для дорослих, так і для дітей.

У разі потреби звертайтесь за допомогою за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 4 травня температура повітря вдень підвищиться до 25° тепла.