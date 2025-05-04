04.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 травня

У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

квіти на калині – час сіяти огірки, кабачки та гарбузи;

багато хрущів – буде посушливе літо;

відсутність роси на траві вранці – скоро зміниться погода;

яскравий місяць та безхмарна ніч – покращиться погода;

злива обіцяє дуже великий урожай влітку;

горобці, що літають зграями, передвіщають сильний вітер.