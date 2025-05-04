Нічна атака дронів на Харківщині: пошкоджено пошту, школу та будівлю сільради (фото)

Російські БпЛА атакували Ізюмський район Харківської області. Унаслідок ударів спалахнули пожежі в Ізюмі та Левківці, за попередніми даними – без постраждалих.
Комментариев: 0
Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
влажность:
давление:
ветер: