04.05.2025 08:53 Рита Парфенова

Нічна атака дронів на Харківщині: пошкоджено пошту, школу та будівлю сільради (фото)

Російські БпЛА атакували Ізюмський район Харківської області. Унаслідок ударів спалахнули пожежі в Ізюмі та Левківці, за попередніми даними – без постраждалих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч на 4 травня російські війська атакували Ізюмський район Харківської області безпілотниками. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування інфраструктури.

У місті Ізюм БпЛА влучив у будівлю поштового відділення. Виникла пожежа на площі близько 500 кв. м – загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

У селі Левківка вогнем було охоплено навчальний заклад (площа займання – 200 кв. м), складське приміщення та траву. Частково зруйнована будівля сільської ради.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після обстрілу.