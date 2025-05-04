04.05.2025 08:31 Рита Парфенова

Перебої з газопостачанням у чотирьох громадах Харківщини: тривають ремонти

У кількох громадах Харківської області тимчасово призупинено подачу газу через технічні причини. Ведуться відновлювальні роботи, мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у зв’язку з технічними причинами тимчасово припинено розподіл газу в мережі Харківської філії компанії «Газмережі», що призвело до перебоїв із газопостачанням у низці населених пунктів. Постачання зупинено в окремих частинах Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської та Золочівської громад.

Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути газ у домівки мешканців.

Жителів постраждалих громад просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення всіх необхідних технічних заходів у мережах спеціалісти розпочнуть поетапне відновлення подачі газу. Користувачів повідомлятимуть окремо.

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