Перебої з газопостачанням у чотирьох громадах Харківщини: тривають ремонти

У кількох громадах Харківської області тимчасово призупинено подачу газу через технічні причини. Ведуться відновлювальні роботи, мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у зв’язку з технічними причинами тимчасово припинено розподіл газу в мережі Харківської філії компанії «Газмережі», що призвело до перебоїв із газопостачанням у низці населених пунктів. Постачання зупинено в окремих частинах Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської та Золочівської громад.
Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути газ у домівки мешканців.
Жителів постраждалих громад просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення всіх необхідних технічних заходів у мережах спеціалісти розпочнуть поетапне відновлення подачі газу. Користувачів повідомлятимуть окремо.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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