04.05.2025 08:14 Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень

У районі Вовчанська сталося п’ять атак з боку окупантів, ще шість бойових епізодів зафіксовано на Куп’янському напрямку – біля Загризового, Новоосинового та Глушківки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень між підрозділами Сил оборони України та ворожими військами. Усі вони ідбулися в районі населеного пункту Вовчанськ, де ситуація залишається напруженою.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість ворожих атак. Підрозділи Сил оборони України відбивали штурми противника в районі села Загризове, а також у напрямках населених пунктів Новоосинове і Глушківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після обстрілу.