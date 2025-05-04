Внаслідок ворожих атак на Харківщині загинула людина, поранено чотирьох жінок

Протягом доби російські війська обстріляли Куп’янськ та ще чотири населені пункти області. Окупанти завдали ударів авіацією, дронами-камікадзе й артилерією, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали місто Куп’янськ та ще чотири населені пункти області. Загинув мешканець села Борова, ще четверо жінок дістали поранення у Куп’янську. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Російська армія застосувала проти регіону широкий арсенал озброєнь, зокрема:
У результаті атак зазнали руйнувань житлові будинки, адмінспоруди, дитячі та освітні заклади:
Відновлювальні служби вже працюють на місцях руйнувань.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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