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04.05.2025  09:47   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих атак на Харківщині загинула людина, поранено чотирьох жінок

Протягом доби російські війська обстріляли Куп’янськ та ще чотири населені пункти області. Окупанти завдали ударів авіацією, дронами-камікадзе й артилерією, пошкодивши цивільну інфраструктуру.


Фото: Поліція Харківської області

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали місто Куп’янськ та ще чотири населені пункти області. Загинув мешканець села Борова, ще четверо жінок дістали поранення у Куп’янську. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Російська армія застосувала проти регіону широкий арсенал озброєнь, зокрема:

  • 11 керованих авіаційних бомб (КАБ);
  • 18 некерованих авіаційних ракет;
  • 9 дронів-камікадзе типу «Шахед»;
  • 8 безпілотників невстановленого типу.

У результаті атак зазнали руйнувань житлові будинки, адмінспоруди, дитячі та освітні заклади:

  • Ізюмський район: пошкоджено три адміністративні будівлі, вісім приватних садиб, три багатоквартирні будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складське приміщення та два автомобілі;
  • Куп’янський район: зруйновано адміністративну будівлю, дитсадок і два багатоквартирні будинки, пошкоджено чотири приватних будинки й два авто;
  • Харківський район: пошкоджено один приватний будинок.

Відновлювальні служби вже працюють на місцях руйнувань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 4 травня російські війська атакували Ізюмський район безпілотниками. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування інфраструктури.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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