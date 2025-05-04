04.05.2025 10:32 Рита Парфенова

Протягом доби на Харківщині – 11 пожеж від обстрілів

Російські війська завдали ударів по об’єктах у трьох районах області. Пошкоджено пожежно-рятувальну частину, житлові будинки, навчальний заклад, сільраду й поштове відділення. Є загиблий та поранені.

У Харківській області протягом доби з 3 по 4 травня зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ударів зазнали Ізюмський, Куп’янський і Чугуївський райони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Куп’янську керована авіабомба (КАБ) влучила в будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС. Особовий склад на момент атаки перебував на виїзді. Цієї ж ночі авіаударом зруйновано приватне домоволодіння – загорілося чотири будинки на площі 400 кв.м, пошкоджено 10 торгівельних павільйонів і покрівлі ще 8 будинків. Поранено трьох жінок.

У селищі Борова внаслідок влучання двох авіабомб у проїжджу частину та біля адмінбудівлі виникла пожежа – загинув чоловік 1948 року народження.

У Рубіжанському лісництві поблизу села Бугаївка (Чугуївський район) горіли трава та лісова підстилка на площі загалом 4 га.

В Ізюмі внаслідок удару дрона-камікадзе зайнялося поштове відділення (500 кв.м), дрова на відкритій ділянці та балкон багатоповерхівки. У селі Левківка горіли навчальний заклад (200 кв.м), складське приміщення (30 кв.м), трава, а також частково зруйнована будівля сільради.

Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону здійснили 112 виїздів, з них:

89 – на ліквідацію пожеж (11 із них спричинені обстрілами),

2 – на аварійно-рятувальні роботи,

5 – на допомогу населенню,

18 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 266 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 4 травня російські війська атакували Ізюмський район безпілотниками. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування інфраструктури.