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04.05.2025  10:54   

Поліція задокументувала нові воєнні злочини рф: фото наслідків ударів по Харківщині

Обстріли з авіабомб, дронів і артилерії вразили три райони Харківщини. Руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні та адмінбудівлі. Поліція відкрила нові кримінальні провадження щодо злочинів окупантів.

Новини Харкова: удар КАБами по Боровій, авіабомби в Куп’янську
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Минулої доби війська рф атакували Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Постраждали цивільні об’єкти: приватні й багатоквартирні будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адмінбудівлі та автомобілі.
 
Новини Харкова: удар КАБами по Боровій, авіабомби в Куп’янську
 
У селищі Борова Ізюмського району внаслідок ударів КАБів пошкоджені будинки та навчальний заклад, загинув мирний житель.
 
У Куп’янську від обстрілу з авіабомби ФАБ-1500 поранено одну людину, пошкоджені житлові будинки та авто. Ще троє жінок постраждали після удару іншою керованою авіабомбою, також із руйнуванням будинків.
 
Новини Харкова: удар КАБами по Боровій, авіабомби в Куп’янську
 
3 травня правоохоронці провели 15 оглядів місць ударів і відкрили 7 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ. Загалом із початку повномасштабного вторгнення до ЄРДР внесено вже 24 436 таких злочинів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих атак на Харківщині загинула людина, поранено чотирьох жінок.
 
Новини Харкова: удар КАБами по Боровій, авіабомби в Куп’янську
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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