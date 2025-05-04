04.05.2025 10:54

Поліція задокументувала нові воєнні злочини рф: фото наслідків ударів по Харківщині

Обстріли з авіабомб, дронів і артилерії вразили три райони Харківщини. Руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні та адмінбудівлі. Поліція відкрила нові кримінальні провадження щодо злочинів окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби війська рф атакували Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Постраждали цивільні об’єкти: приватні й багатоквартирні будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адмінбудівлі та автомобілі.

У селищі Борова Ізюмського району внаслідок ударів КАБів пошкоджені будинки та навчальний заклад, загинув мирний житель.

У Куп’янську від обстрілу з авіабомби ФАБ-1500 поранено одну людину, пошкоджені житлові будинки та авто. Ще троє жінок постраждали після удару іншою керованою авіабомбою, також із руйнуванням будинків.

3 травня правоохоронці провели 15 оглядів місць ударів і відкрили 7 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ. Загалом із початку повномасштабного вторгнення до ЄРДР внесено вже 24 436 таких злочинів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих атак на Харківщині загинула людина, поранено чотирьох жінок.