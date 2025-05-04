04.05.2025 12:40 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 14

Богодухів – 12

Коломак – 11

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 10

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 10

Берестин – 10

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 травня 2025 року.