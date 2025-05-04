Унаслідок атаки дронами в Ізюмі знищено депо та відділення «Нової пошти» (фото)

Ворожий безпілотник уразив логістичний об'єкт «Нової пошти» в Ізюмі, спричинивши масштабну пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч на 4 травня російський безпілотник атакував об’єкти логістичної компанії «Нова пошта» в місті Ізюм Харківської області. Внаслідок влучання дрона знищено відділення та депо компанії, що спричинило велику пожежу.
На момент атаки депо та відділення були зачинені, тож ніхто з персоналу чи цивільних не постраждав. Сума матеріальних збитків наразі встановлюється.
Компанія повідомила, що протягом неділі, 4 травня, можливі затримки у доставці посилок в Ізюмі та прилеглих населених пунктах. Клієнтам, чиї відправлення було знищено внаслідок удару, компенсують вартість посилок.
Комментариев: 0
Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
влажность:
давление:
ветер: