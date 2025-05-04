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04.05.2025  13:59   Рита Парфенова

Унаслідок атаки дронами в Ізюмі знищено депо та відділення «Нової пошти» (фото)

Ворожий безпілотник уразив логістичний об'єкт «Нової пошти» в Ізюмі, спричинивши масштабну пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Новини Харкова: в Ізюмі дрон знищив депо й відділення «Нової пошти»

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч на 4 травня російський безпілотник атакував об’єкти логістичної компанії «Нова пошта» в місті Ізюм Харківської області. Внаслідок влучання дрона знищено відділення та депо компанії, що спричинило велику пожежу.

На момент атаки депо та відділення були зачинені, тож ніхто з персоналу чи цивільних не постраждав. Сума матеріальних збитків наразі встановлюється.

Новини Харкова: в Ізюмі дрон знищив депо й відділення «Нової пошти» Новини Харкова: в Ізюмі дрон знищив депо й відділення «Нової пошти»

Компанія повідомила, що протягом неділі, 4 травня, можливі затримки у доставці посилок в Ізюмі та прилеглих населених пунктах. Клієнтам, чиї відправлення було знищено внаслідок удару, компенсують вартість посилок.

Новини Харкова: в Ізюмі дрон знищив депо й відділення «Нової пошти» Новини Харкова: в Ізюмі дрон знищив депо й відділення «Нової пошти»

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 4 травня російські війська атакували Ізюмський район безпілотниками. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування інфраструктури.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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