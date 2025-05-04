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04.05.2025  14:44   Рита Парфенова

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною: за добу знищено понад 110 одиниць техніки ворога

Окупанти здійснили 7 авіаударів, застосували 83 дрони-камікадзе та понад пів тисячі обстрілів. Українські захисники завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 4 травня 2025 року ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається складною, але контрольованою. За минулу добу російські війська здійснили 7 авіаційних ударів, випустивши 11 керованих авіабомб (КАБ), а також використали 83 дрони-камікадзе і провели 591 обстріл позицій Сил оборони України.

Найбільш напруженою залишалася ситуація поблизу Вовчанська — противник п'ять разів намагався прорвати українські позиції, проте всі атаки були відбиті.

Водночас українські оборонці продовжують завдавати ворогу втрат. За добу ліквідовано 71 російського військовослужбовця, з яких 30 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 113 одиниць техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 2 артилерійські системи;
  • протитанковий засіб;
  • 12 автомобілів;
  • 84 безпілотники;
  • 13 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, було знищено:

  • 87 укриттів для особового складу;
  • 2 склади з боєприпасами;
  • 3 місця зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України утримують позиції та продовжують виконання завдань зі стримування збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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