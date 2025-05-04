04.05.2025 14:44 Рита Парфенова

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною: за добу знищено понад 110 одиниць техніки ворога

Окупанти здійснили 7 авіаударів, застосували 83 дрони-камікадзе та понад пів тисячі обстрілів. Українські захисники завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 4 травня 2025 року ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається складною, але контрольованою. За минулу добу російські війська здійснили 7 авіаційних ударів, випустивши 11 керованих авіабомб (КАБ), а також використали 83 дрони-камікадзе і провели 591 обстріл позицій Сил оборони України.

Найбільш напруженою залишалася ситуація поблизу Вовчанська — противник п'ять разів намагався прорвати українські позиції, проте всі атаки були відбиті.

Водночас українські оборонці продовжують завдавати ворогу втрат. За добу ліквідовано 71 російського військовослужбовця, з яких 30 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 113 одиниць техніки, зокрема:

1 танк;

2 артилерійські системи;

протитанковий засіб;

12 автомобілів;

84 безпілотники;

13 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, було знищено:

87 укриттів для особового складу;

2 склади з боєприпасами;

3 місця зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України утримують позиції та продовжують виконання завдань зі стримування збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень.