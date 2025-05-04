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04.05.2025  15:55   Рита Парфенова

Авіаудар по Куп’янську: поранено трьох жінок, зруйновані житлові будинки (фото)

У ніч на 4 травня російська авіація вдарила по житлових кварталах Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, виникли масштабні пожежі. Троє цивільних зазнали поранень.

авіаудар по Куп’янську
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У ніч на 4 травня російські війська завдали авіаудару по місту Куп’янськ на Харківщині. Удар було спрямовано по житлових кварталах. Внаслідок влучань виникли пожежі, зафіксовано значні руйнування інфраструктури.
 
авіаудар по Куп’янську
 
Пожежа охопила чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали троє жінок.
 
Попри загрозу повторних атак, на місці події оперативно працювали рятувальники ДСНС: залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки, серед яких — медичний підрозділ служби.
 
Наслідки обстрілу ліквідуються. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
 
авіаудар по Куп’янську
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 4 травня російські війська атакували Ізюмський район безпілотниками. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування інфраструктури.
 
авіаудар по Куп’янську
 
авіаудар по Куп’янську
 
авіаудар по Куп’янську
 
авіаудар по Куп’янську
Тэги:  обстріл, дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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