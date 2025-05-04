Авіаудар по Куп’янську: поранено трьох жінок, зруйновані житлові будинки (фото)

У ніч на 4 травня російська авіація вдарила по житлових кварталах Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, виникли масштабні пожежі. Троє цивільних зазнали поранень.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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