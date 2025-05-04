На Харківщині ворог намагався прорвати оборону: тривають бої в районах Глушківки та Новоосинового

Російські війська здійснили спроби просування на Харківському та Куп’янському напрямках, а також завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах. Бої тривають.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку російські війська здійснили одну спробу наступу в районі населеного пункту Тихе. Окрім цього, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах Вовчанська та Захарівки.
На Куп’янському напрямку Сили оборони України зупинили одну з атак противника в напрямку Піщаного. Наразі тривають два бойові зіткнення — у районах населених пунктів Глушківка та Новоосинове.
Оборонці України тримають позиції та стримують спроби противника просунутись углиб території.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень.
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Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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