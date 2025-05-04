04.05.2025 16:48 Рита Парфенова

На Харківщині ворог намагався прорвати оборону: тривають бої в районах Глушківки та Новоосинового

Російські війська здійснили спроби просування на Харківському та Куп’янському напрямках, а також завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах. Бої тривають.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська здійснили одну спробу наступу в районі населеного пункту Тихе. Окрім цього, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах Вовчанська та Захарівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України зупинили одну з атак противника в напрямку Піщаного. Наразі тривають два бойові зіткнення — у районах населених пунктів Глушківка та Новоосинове.

Оборонці України тримають позиції та стримують спроби противника просунутись углиб території.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень.