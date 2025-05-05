05.05.2025 07:30 Рита Парфенова

5 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день акушерки.

Ідею Дня запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на конференції у Нідерландах у 1987 році. Статус офіційного свята цей день набув лише 1992 року. Сьогодні він відзначається у понад 50 країнах.



Значимість цієї професії переоцінити важко, адже саме від акушерки, від її досвіду, знань та навичок дуже часто залежить життя та здоров'я матері та дитини. Акушерки допомагають жінкам ставати мамами, супроводжуючи їх з моменту вступу до пологового будинку до урочистої виписки. Вони оформляють документи, знаходяться поруч із майбутньою матір'ю до, після і безпосередньо під час пологів, надають породіллям необхідну медичну допомогу та моральну підтримку. Крім високого професіоналізму акушерки повинні мати ще й такі якості, як відповідальність, доброта, чуйність і співчуття.



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5 травня відзначається Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Свою історію ця дата веде з 1992 року, коли 5 травня люди з обмеженими можливостями одночасно у 17 європейських країнах провели день боротьби за дотримання рівних прав інвалідів та проти дискримінації людей з фізичними, психічними чи сенсорними обмеженнями.



Нагадаємо, що Міжнародний день інвалідів відзначається щороку 3 грудня.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують мученицю Ірину Македонську, до якої звертаються з молитвами про зцілення, силу духу та подолання спокус. Дівчата моляться про вдале заміжжя, а люди у скруті — про роботу.

У народі день називають Іриною-розсадницею — час висаджувати капустяну розсаду. Спостерігають: якщо рослина активно вбирає воду — на сухий покіс, якщо повільно — до дощів.

Що заборонено цього дня:

лаятися, сваритися, заздрити й пліткувати;

поширювати чутки — можуть з’явитися проблеми з зубами або застуда на губах;

залишати брудний посуд — це до сімейних конфліктів;

скаржитися на життя — вважається, що доля може відвернутися.

За Юліанським календарем, 5 травня православна церква вшановує пам’ять святого Луки євангеліста.

Цей день вважається сприятливим для висаджування цибулі. Цей овоч особливо цінували, вважаючи, що він має цілющі властивості. Цього дня намагалися з’їсти бодай один шматочок цибулі.

Що не можна робити:

полювати і рубати дерева;

ображати птахів, особливо зозулю;

розкидати речі.

Також цього дня

У похвальній грамоті від 5 травня 1669 року, наданої царем полковнику Григорію Донцю, вперше згадано Харківський полк. Це перше документальне підтвердження того, що Харківський полк виділено до самостійної військово-адміністративної одиниці з Білгородського полку. Одночасно з Харківським утворюються й інші слобідські полки: Охтирський, Сумський, Острогозький.



1818 – народився Карл Маркс, німецький філософ, економіст, соціолог, який вплинув на всю політичну історію 20 століття.



1830 – народився Джон Бі Стетсон, американський підприємець – виробник капелюхів. Капелюхи Стетсона носили все: гангстери, ковбої та президенти, не кажучи вже про героїв Гарі Купера та Хемфрі Богарта.



1836 – в Бельгії пущена в дію перша в Європі залізниця.



1846 – народився Генрік Сенкевич, польський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.



1891 – у Нью-Йорку відкрився концертний зал Карнегі-Холл. Диригентом першого концерту на відкритті був Петро Чайковський.



1907 – народилася Ірина Вільде (наст. ім'я Дарія Дмитрівна Полотнюк, пом. 1982), українська письменниця, автор романів та повістей про долі жінок, вчителька.



1912 - початок V Олімпійських ігор, що проводяться в Стокгольмі (Швеція), де вперше були проведені традиційні урочисті церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор.



1921 – з'явився найзнаменитіший аромат ХХ століття – парфуми Шанель №5. За легендою, змішавши в одному флаконі 80 різних запахів, Коко Шанель із 10 парфумерних пробірок обрала п'яту, додала в неї трохи «конвалії» і, не довго думаючи, привласнила отриманому аромату своє ім'я з порядковим номером пробного флакона.



1925 – в американському містечку Дейтон (шт. Теннессі) заарештовано 24-річного шкільного вчителя Джона Скоупса, який наважився викладати заборонену законами штату еволюційну теорію Чарльза Дарвіна. Судовий процес, який розпочався за два місяці, був охрещений «Мавпою» і привернув увагу всього світу. Скоупс був визнаний винним 21 липня та засуджений сплатити $100. Події цього знаменитого процесу послужили основою для п'єси «Пожни бурю» (Inherit the Wind) (1955), однойменного голлівудського фільму (1960) та епізоду «The Monkey Suit» мультсеріалу «Сімпсони», а також великої кількості жартів у різних виданнях.



1940 – народився Ленс Хенріксен, американський актор, один із улюблених акторів Джеймса Камерона («Чужі», «Термінатор»). Володар феноменально низький голос.



1949 – представники Бельгії, Данії, Франції, Великобританії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії та Швеції (згодом до Ради приєднаються Греція, Ісландія та Туреччина) на конференції у Лондоні підписали документ про утворення Ради Європи.



1981 – народився Крейг Девід, британський поп-вокаліст та музикант.



1988 – Адель, англійська співачка та автор пісень, що виконує поп-джаз/соул.



1988 – відбулася перша телетрансляція з вершини Евересту.



1998 – англієць Падді Дойл встановив рекорд зі стрибків навпочіпки – за 1 годину він підстрибнув навпочіпки 3743 рази.



2000 – збитки від нового комп'ютерного вірусу "I love you" склав тільки в Північній Америці мільярд доларів.



2000 – пройшов парад планет.

2014 – створено добровольчий полк «Азов».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Адріан, Яків, Аріна, Ірина.

за Юліанським календарем: Віталій, Всеволод, Гаврило, Климент, Лука, Федір.