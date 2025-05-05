05.05.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Уникайте суперечок та сварок. Плануйте майбутнє, особливо фінансові операції.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен готовий буде звиватися вужем, аби тільки переконати оточуючих у своїй правоті! Інше питання, навіщо це Овну потрібне? Чи не краще витратити цю енергію на досягнення реальних цілей? А якщо вже й доводити щось оточуючим, то краще не свою правоту, а свою незамінність. І не будь-кому, а начальнику, від якого залежить кар'єра та зарплата.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцеві слід бути уважнішими і моторнішими: є шанс, що хтось із оточуючих перехопить у нього ініціативу. Ну а далі розвиток подій залежить вже від самого Тельця: якщо він спокійно поступиться, то не виключено, що згодом шкодуватиме. Тож зірки гороскопу радять Тельцю не розслаблятися та не здавати завойованих позицій. Будьте внутрішньо готові до того, щоб показати конкуренту зуби – якщо, звичайно, йому буде недостатньо ваших недвозначних дій та слів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки не будуть налаштовані на трудові подвиги. Навпаки, вони можуть відчувати занепад сил і навіть термінові справи будуть схильні робити недбало. День пройде у них під девізом: «Не відкладай на післязавтра те, що можна відкласти на післязавтра». Так що якщо Близнюки мають можливість розслабитися, варто цією можливістю скористатися – працівник з них сьогодні все одно не кращий, а ось відпочити їм не завадить.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде непросто увійти до нормального ритму, але якщо йому все-таки вдасться це зробити, день пройде дуже продуктивно! Щоб налаштувати себе на потрібний лад, зірки гороскопу радять Раку з ранку прийняти контрастний душ і хоча б на якийсь час включити музику, що бадьорить. Це допоможе Ракові подолати апатію і дасть сьогоднішньому дню потрібний темп – енергійний, стрімкий та позитивний.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У справах Лев керуватиметься правилом: «Робота не вовк, у ліс не втече!». Він буде схильний до останнього тягнути, перш ніж приступити до вирішення якогось завдання. А коли, нарешті, приступить, на її реалізацію Левові знадобиться значно більше часу та сил, ніж іншого дня. Швидше за все, Лев придумає привід відкласти на кілька днів те, що йому потрібно зробити сьогодні. І вірно! Другого дня у Лева це вийде краще.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві, швидше за все, доведеться вести власну гру, не посвячуючи в неї решту. Ситуація може вимагати від неї дотримуватися насамперед своїх інтересів, ну а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план. Що ж, якщо вже так вийшло, Діві варто використовувати цей день з найбільшою вигодою для себе. Головне, щоб її гра була делікатною та тонкою, не опускаючись до рівня пліток та інтриг.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Думка про те, що щастя не в грошах, а в їх кількості, може не давати Терезам спокою. Цілий день вони здатні будувати плани свого збагачення. Зірки гороскопу попереджають, що Терезам не слід поспішати з втіленням цих грандіозних проектів у життя: нехай спочатку добре відлежаться. Швидше за все, ідеї збагачення, що прийшли їм на думку сьогодні, будуть схожі на фантастичні мрії – тобто дуже далекі від того, що диктує реальність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Найкращим режимом, в якому Скорпіон зможе існувати, буде авральний! Щоправда, сам він навряд чи здатний його організувати. Зате якщо аврал на роботі чи вдома раптом станеться, Скорпіон зуміє виявити всі свої приховані таланти, стрімко та чітко впораючись із величезним обсягом робіт. Якщо ж ситуація не вимагатиме від Скорпіона працювати на межі можливостей, його день пройде спокійно і навіть сонно – така особливість цього дня!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує щось втратити. Йдеться й про цілком конкретні речі – наприклад, ручку, що таємниче зникла зі столу, або загублені документи, – і про більш серйозні, на кшталт втраченої вигоди чи втрати репутації. Щоб уникнути неприємностей, зірки гороскопу радять Стрільцеві бути зібраним і уважним, навіть незважаючи на те, що його день до цього, на жаль, зовсім не схиляє.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня можливі будь-які сюрпризи: зірки гороскопу попереджають Козерога, що ситуація розвиватиметься непередбачено. Люди, з якими Козеріг зустрінеться; питання, які йому доведеться вирішувати; ситуація, з якою він зіткнеться, навряд чи матимуть відношення до того, що заздалегідь заплановано Козерогом на сьогодні. І хоча сюрпризи можуть виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус», цей день внесе у життя Козерога свіжий струмінь!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може зіткнутися з такою проблемою, як поверховість та безтурботність оточуючих. Люди навколо нього будуть схильні надто легко ставитися до серйозних питань та приймати скоростиглі рішення. Навряд чи Водолію вдасться змінити ситуацію та когось переконати. Єдине, що він може зробити сьогодні, – це контролювати те, за що відповідає сам, особисто. І, звичайно ж, набратися терпіння – воно сьогодні потрібне Водолію як ніколи.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Час працює проти Риб: весь день вони здатні спізнюватися кудись. Відчуття, що вони біжать, але не встигають, може стати візитною карткою цього дня. Чи йдеться про терміни здачі проекту, про запізнення на побачення чи про звичайний завал у домашніх справах, Рибам сьогодні може здаватися, що ще трохи, і вони все встигнуть... Але швидше за все, це буде самообман.