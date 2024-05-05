    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 травня
05.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

Від самого ранку небо над Харковом буде вкрите хмарами, і така погода триматиметься до вечора.

мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 22 - 24°.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • птахи, що припиняють щебетати, передвіщають грозу;
  • холодна або вітряна негода цього дня віщує багатий урожай хліба влітку;
  • дощ із короткими перервами обіцяє погіршення погоди найближчим часом;
  • кішка, що їсть траву, вказує на наближення дощу;
  • ясна й сонячна погода 5 травня передвіщає добрий урожай у цьому році;
  • північний вітер віщує похолодання, західний – дощову погоду;
  • веселка вдень обіцяє щедрий медозбір;
  • зозуля, що голосно кує, передвіщає потепління і суху погоду;
  • сонячний день, але закриті тюльпани, свідчать про наближення погіршення погоди;
  • бджоли, що літають далеко від вуликів, обіцяють погожий травень.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 травня 03.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 травня 02.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 