05.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

Від самого ранку небо над Харковом буде вкрите хмарами, і така погода триматиметься до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

птахи, що припиняють щебетати, передвіщають грозу;

холодна або вітряна негода цього дня віщує багатий урожай хліба влітку;

дощ із короткими перервами обіцяє погіршення погоди найближчим часом;

кішка, що їсть траву, вказує на наближення дощу;

ясна й сонячна погода 5 травня передвіщає добрий урожай у цьому році;

північний вітер віщує похолодання, західний – дощову погоду;

веселка вдень обіцяє щедрий медозбір;

зозуля, що голосно кує, передвіщає потепління і суху погоду;

сонячний день, але закриті тюльпани, свідчать про наближення погіршення погоди;

бджоли, що літають далеко від вуликів, обіцяють погожий травень.