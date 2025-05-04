У водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС випустили понад 195 тисяч мальків риби

Наприкінці квітня до водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС було вселено понад 195 тисяч екземплярів молоді риби — товстолобика, коропа та білого амура.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, у період з 16 по 30 квітня 2025 року до водойми-охолоджувача Зміївської теплоелектростанції було випущено 195 168 екземплярів молоді водних біоресурсів загальною вагою понад 42,5 тонни.
Зокрема, до водойми вселили:
Середня вага кожного екземпляра становила від 100 до 350 грамів. Вселення риби здійснювалося за фінансової підтримки ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» відповідно до вимог Режиму рибогосподарської експлуатації.
Контроль за дотриманням усіх норм під час зариблення здійснювали Харківський рибоохоронний патруль і Державна екологічна інспекція у Харківській області.
Цей захід сприяє відновленню популяцій риб і підтримці екологічного балансу водойми, а також є прикладом відповідального підходу до природокористування.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні легко наробити помилок через необґрунтовану активність. Важливі рішення і великі покупки краще відкласти на інший день.
У другій половині дня та ввечері над Харковом спостерігатиметься ясне, безхмарне небо, і жодної згадки про похмурий ранок вже не залишиться. Протягом усього дня опадів не очікується.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
влажность:
давление:
ветер: