    
Главная Новини Харкова Суспільство У водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС випустили понад 195 тисяч мальків риби
04.05.2025  21:37   Рита Парфенова

У водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС випустили понад 195 тисяч мальків риби

Наприкінці квітня до водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС було вселено понад 195 тисяч екземплярів молоді риби — товстолобика, коропа та білого амура.

До водойми Зміївської ТЕС випустили понад 195 тис. екземплярів риби

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, у період з 16 по 30 квітня 2025 року до водойми-охолоджувача Зміївської теплоелектростанції було випущено 195 168 екземплярів молоді водних біоресурсів загальною вагою понад 42,5 тонни.

Зокрема, до водойми вселили:

  • 152 222 екз. товстолобика;
  • 30 863 екз. коропа;
  • 12 083 екз. білого амура.

Середня вага кожного екземпляра становила від 100 до 350 грамів. Вселення риби здійснювалося за фінансової підтримки ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» відповідно до вимог Режиму рибогосподарської експлуатації.

Контроль за дотриманням усіх норм під час зариблення здійснювали Харківський рибоохоронний патруль і Державна екологічна інспекція у Харківській області.

Цей захід сприяє відновленню популяцій риб і підтримці екологічного балансу водойми, а також є прикладом відповідального підходу до природокористування.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Тэги:  риба, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.03 Кулінарні рецепти Швидкий та ситний салат з кукурудзою, картоплею та рибою 24.02 Кулінарні рецепти Ніжні роли з млинців на Масляну. 21.01 Надзвичайні події Лящі, щуки, судаки: браконьєр на Харківщині завдав державі значних збитків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 