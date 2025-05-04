04.05.2025 21:37 Рита Парфенова

У водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС випустили понад 195 тисяч мальків риби

Наприкінці квітня до водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС було вселено понад 195 тисяч екземплярів молоді риби — товстолобика, коропа та білого амура.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, у період з 16 по 30 квітня 2025 року до водойми-охолоджувача Зміївської теплоелектростанції було випущено 195 168 екземплярів молоді водних біоресурсів загальною вагою понад 42,5 тонни.

Зокрема, до водойми вселили:

152 222 екз. товстолобика;

30 863 екз. коропа;

12 083 екз. білого амура.

Середня вага кожного екземпляра становила від 100 до 350 грамів. Вселення риби здійснювалося за фінансової підтримки ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» відповідно до вимог Режиму рибогосподарської експлуатації.

Контроль за дотриманням усіх норм під час зариблення здійснювали Харківський рибоохоронний патруль і Державна екологічна інспекція у Харківській області.

Цей захід сприяє відновленню популяцій риб і підтримці екологічного балансу водойми, а також є прикладом відповідального підходу до природокористування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram