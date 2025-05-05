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05.05.2025  10:22   Рита Парфенова

Куп’янськ і Золочів під ударами: фото наслідків обстрілів, прокуратура відкрила справу

Внаслідок обстрілів Харківщини поранено шістьох цивільних, серед них двоє дітей. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Внаслідок ворожих атак на Харківську область 4 та 5 травня постраждали шестеро мирних мешканців, серед них — двоє дітей. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
За даними слідства, 4 травня близько 21:00 російська авіація вдарила по Куп’янську керованою авіабомбою (КАБ), пошкодивши житловий будинок. Внаслідок удару постраждала 83-річна жінка.
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
Близько 22:30 того ж дня по місту знову було завдано удару — цього разу з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гараж та автомобіль. Постраждалих немає.
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
Наступного ранку, 5 травня о 8:10, по Купʼянську вдарили FPV-дроном по цивільному авто. 51-річний водій дістав гостру реакцію на стрес.
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
О 4:40 5 травня під російський авіаудар потрапило селище Золочів у Богодухівському районі. Внаслідок застосування КАБу зруйновано та пошкоджено житлові будинки, три автомобілі. Постраждали четверо місцевих мешканців: 36-річна жінка, двоє хлопчиків 4 і 12 років отримали стресову реакцію, 86-річний чоловік дістав поранення — йому надано медичну допомогу.
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
 
Фіксацію наслідків атак здійснюють слідчі поліції та прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.
 
На Харківщині поранено шістьох цивільних через обстріли
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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