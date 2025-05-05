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05.05.2025  10:36   Рита Парфенова

Тимчасово змінено зупинено рух трамваїв №12 у Харкові: опубліковано схему змін

У Харкові 5 травня до 15:00 обмежено рух трамваїв на кількох вулицях через ремонт колій. Трамвай №12 курсує частково, запущено тимчасовий автобусний маршрут.


Фото: gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, 5 травня у Харкові до 15:00 тимчасово припинено рух трамваїв на таких вулицях: узвіз Клочківський, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицька та майдан Іподрому. Причина – роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на трамвайній колії.

Під час ремонту трамвай №12 здійснює перевезення у двох напрямках:

  • частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - розворотне коло «Вул. Європейська»;
  • частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».

Для забезпечення сполучення на час ремонту організовано тимчасовий автобусний маршрут, який рухається за схемою: вул. Євгена Котляра (вокзал) – Велика Панасівська – Лосівський провулок – Пискунівський провулок – проїзд Рогатинський – Клочківська – узвіз Клочківський – проспект Незалежності – Трінклера – Миколи Хвильового – Мироносицька – Весніна – Сумська – Центральний парк.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поїзд Харків – Ворохта отримав нову назву «Єдність» та що нового чекає на пасажирів.

Тэги:  рух, трамвай, харків
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