05.05.2025 11:03 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 14

Богодухів – 14

Коломак – 11

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 12

Слобожанське – 122

Куп’янськ – 12

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 травня 2025 року.