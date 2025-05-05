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05.05.2025  11:49   Рита Парфенова

Відео, як в Ізюмі ліквідовують масштабну пожежу в лісництві та житловому секторі

У Піщанському лісництві на околиці Ізюма рятувальники продовжують боротьбу з вогнем. Займання охопило 85 гектарів лісу й пошкодило низку житлових і господарських об'єктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, на околиці Ізюма триває ліквідація великої пожежі, яка спалахнула 4 травня об 11:15 на території Піщанського лісництва. Станом на 10:00 площа загоряння склала 85 гектарів. Вогонь охопив не лише ліс, а й житлову забудову: постраждали дах двоповерхового житлового будинку, ще один приватний будинок, чотири гаражі, дев’ять господарчих споруд, а також складські та виробничі приміщення.

Також вогнем була пошкоджена деревина на території майданчика місцевого лісового господарства.

На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, співробітники лісгоспу та комунальні служби Ізюма. Залучено спецтехніку для стримування поширення вогню.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежа на території Піщанського лісництва на околиці міста Ізюм сталася 4 травня об 11:15.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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