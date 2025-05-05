05.05.2025 11:55 Рита Парфенова

Ігор Терехов про обстріли Харкова: Ворог б’є не по військових об'єктах, а по житлових кварталах.

За останні сім днів по Харкову було здійснено 36 атак дронами типу «Шахед» і «Молнія». Мер міста Ігор Терехов заявив, що окупанти навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі, щоб дестабілізувати життя містян.



Фото: РЕДПОСТ

Харків протягом останнього тижня зазнав 36 ударів дронами-камікадзе «Шахед» і «Молнія». За словами міського голови Ігоря Терехова, ці атаки мають чітку мету — моральний тиск на населення та постійне нагнітання тривоги, передає РЕДПОСТ.

«Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі», — заявив мер. За його словами, удари не спрямовані на військові цілі. Під обстрілами опинилися п’ять районів Харкова — Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський. Ураження зазнали житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктурні об'єкти.

Унаслідок атак постраждали 93 особи, з них троє — діти. Загиблих немає — завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків.

Попри зростання інтенсивності атак, повітряні тривоги в місті стали коротшими: лише на початку травня їхня тривалість скоротилася на 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів — мінус 258 годин. Тобто Харків перебуває під тривогами приблизно на третину менше, ніж область.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.