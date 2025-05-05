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05.05.2025  11:55   Рита Парфенова

Ігор Терехов про обстріли Харкова: Ворог б’є не по військових об'єктах, а по житлових кварталах.

За останні сім днів по Харкову було здійснено 36 атак дронами типу «Шахед» і «Молнія». Мер міста Ігор Терехов заявив, що окупанти навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі, щоб дестабілізувати життя містян.


Фото: РЕДПОСТ

Харків протягом останнього тижня зазнав 36 ударів дронами-камікадзе «Шахед» і «Молнія». За словами міського голови Ігоря Терехова, ці атаки мають чітку мету — моральний тиск на населення та постійне нагнітання тривоги, передає РЕДПОСТ.

«Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі», — заявив мер. За його словами, удари не спрямовані на військові цілі. Під обстрілами опинилися п’ять районів Харкова — Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський. Ураження зазнали житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктурні об'єкти.

Унаслідок атак постраждали 93 особи, з них троє — діти. Загиблих немає — завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків.

Попри зростання інтенсивності атак, повітряні тривоги в місті стали коротшими: лише на початку травня їхня тривалість скоротилася на 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів — мінус 258 годин. Тобто Харків перебуває під тривогами приблизно на третину менше, ніж область.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.
 
інфографіка

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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