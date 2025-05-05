У Козачій Лопані російська авіація скинула КАБ: пошкоджено два будинки

Удень 5 травня російські військові завдали авіаудару по селищу Козача Лопань. Пошкоджено щонайменше два приватні будинки, обійшлося без поранених і загиблих.
Близько 10:25 5 травня російська армія завдала авіаційного удару керованою авіабомбою (КАБ) по селищу Козача Лопань у Харківському районі. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки.
Жертв і постраждалих внаслідок удару немає.
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