05.05.2025 12:13 Рита Парфенова

У Козачій Лопані російська авіація скинула КАБ: пошкоджено два будинки

Удень 5 травня російські військові завдали авіаудару по селищу Козача Лопань. Пошкоджено щонайменше два приватні будинки, обійшлося без поранених і загиблих.

Близько 10:25 5 травня російська армія завдала авіаційного удару керованою авіабомбою (КАБ) по селищу Козача Лопань у Харківському районі. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки.

Жертв і постраждалих внаслідок удару немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.