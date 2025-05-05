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05.05.2025  12:51   Рита Парфенова

У Харкові оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області. Попередження діє до кінця доби 5 травня.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
5 травня по Харківській області, включаючи місто Харків, оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину зі збереженням до кінця дня очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
 
За даними синоптиків, встановлено I рівень небезпечності (жовтий).
 
Мешканців просять бути обережними: уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач і ненадійних конструкцій. У разі виникнення надзвичайної ситуації рекомендується звертатися до екстрених служб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вдень 5 травня буде короткочасний невеликий дощ.
Тэги:  негода, вітер, харків
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