05.05.2025 12:51 Рита Парфенова
У Харкові оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер
Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області. Попередження діє до кінця доби 5 травня.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 травня по Харківській області, включаючи місто Харків, оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину зі збереженням до кінця дня очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
За даними синоптиків, встановлено I рівень небезпечності (жовтий).
Мешканців просять бути обережними: уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач і ненадійних конструкцій. У разі виникнення надзвичайної ситуації рекомендується звертатися до екстрених служб.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові вдень 5 травня буде
короткочасний невеликий дощ.
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