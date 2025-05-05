У Харкові судитимуть двох підлітків за підпали авто військових — прокуратура

Двом неповнолітнім з Харкова інкримінують умисне підпалення автомобілів, які належали українським захисникам. Один з них відповідатиме також за перешкоджання діяльності ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох місцевих жителів віком 15 і 17 років. Підлітки обвинувачуються в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).
Крім того, старшому фігуранту також інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За версією слідства, у липні 2024 року підлітки знайшли в Telegram пропозицію підробітку від невстановленого «куратора». Той пообіцяв гроші за підпали автівок українських військових і надав детальні інструкції.
Обов’язковою умовою була відеофіксація виконаних дій. 14 і 15 липня підозрювані підпалили два автомобілі, зафіксувавши це на відео. Ще два підпали 17-річний обвинувачений здійснив самостійно впродовж 17–18 липня.
Матеріали справи скеровано до Салтівського районного суду Харкова. Щодо молодшого з підлітків, який не досяг віку кримінальної відповідальності за статтею про перешкоджання ЗСУ, прокуратура подала клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.
Розслідування провело слідче управління ГУНП у Харківській області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чотирьох підлітків за диверсії на залізниці та підпали на замовлення рф.
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