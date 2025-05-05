05.05.2025 13:27 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть двох підлітків за підпали авто військових — прокуратура

Двом неповнолітнім з Харкова інкримінують умисне підпалення автомобілів, які належали українським захисникам. Один з них відповідатиме також за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох місцевих жителів віком 15 і 17 років. Підлітки обвинувачуються в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Крім того, старшому фігуранту також інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За версією слідства, у липні 2024 року підлітки знайшли в Telegram пропозицію підробітку від невстановленого «куратора». Той пообіцяв гроші за підпали автівок українських військових і надав детальні інструкції.

Обов’язковою умовою була відеофіксація виконаних дій. 14 і 15 липня підозрювані підпалили два автомобілі, зафіксувавши це на відео. Ще два підпали 17-річний обвинувачений здійснив самостійно впродовж 17–18 липня.

Матеріали справи скеровано до Салтівського районного суду Харкова. Щодо молодшого з підлітків, який не досяг віку кримінальної відповідальності за статтею про перешкоджання ЗСУ, прокуратура подала клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Розслідування провело слідче управління ГУНП у Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чотирьох підлітків за диверсії на залізниці та підпали на замовлення рф.