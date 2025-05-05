05.05.2025 13:55 Рита Парфенова

«Її ледь не знесло з балкону вибухом, але вона раділа ударам» — у Харкові судитимуть жінку за прославляння окупантів

Мешканка Харкова публічно підтримувала дії російських військових та схвалювала удари по місту — тепер її судитимуть за глорифікацію агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 53-річної жінки, яку звинувачують у поширенні матеріалів із глорифікацією осіб, що беруть участь у збройній агресії проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановило, що з листопада 2023 року харків’янка регулярно публікувала в проросійських Telegram-каналах коментарі, у яких прославляла російських військових. Вона писала, що молиться за них і бажає їм «ангела-хранителя». Також стверджувала, що Харків нібито «чекає на визволителів».

Незважаючи на те, що під час одного з обстрілів вибухова хвиля ледь не знесла її з балкона, жінка раділа ударам по місту. Ці публікації стали підставою для відкриття провадження.

Експертиза підтвердила, що в її висловлюваннях міститься глорифікація агресора.

Справу розглядатиме Немишлянський районний суд Харкова. Обвинуваченій загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, з можливістю конфіскації майна.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ.