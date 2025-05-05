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05.05.2025  14:11   Рита Парфенова

Росія вдруге вдарила по пожежно-рятувальному посту в Козачій Лопані — споруду фактично знищено

10:20 ранку 5 травня російська авіація вдарила керованою авіабомбою по Козачій Лопані — пошкоджено будівлю 63-го пожежно-рятувального поста, яка вже була об’єктом удару у квітні.

Новини Харкова: у Козачій Лопані знову обстріляли пожежний пост

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок чергового авіаудару російських військ по селищу Козача Лопань Харківського району було пошкоджено будівлю 63-го Державного пожежно-рятувального поста ДСНС. Удар завдано близько 10:20 ранку 5 травня.

Новини Харкова: у Козачій Лопані знову обстріляли пожежний пост

Це вже не перший випадок обстрілу цього об’єкта: 1 квітня 2024 року внаслідок прямого влучання керованої авіабомби було пошкоджено пожежну техніку, яка перебувала на виїзді для гасіння пожежі. Після цього споруда залишилася без особового складу та транспорту. Нинішній удар фактично завершив її руйнування.

На момент авіаудару людей у приміщенні не було, обійшлося без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 10:25 5 травня російська армія завдала авіаційного удару керованою авіабомбою (КАБ) по селищу Козача Лопань у Харківському районі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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