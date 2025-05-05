05.05.2025 14:48 Рита Парфенова

У селі на Харківщині підтверджено сказ у кота – введено карантинні обмеження

У приватному господарстві села Федорівка Нововодолазької громади 30 квітня лабораторно підтверджено сказ у домашнього кота, який напередодні покусав трирічну дитину. У селі запроваджено карантинні заходи.

Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби, передає РЕДПОСТ.

У селі Федорівка Нововодолазької громади Харківської області зафіксовано випадок сказу. Лабораторно підтверджено захворювання у домашнього кота, який 27 квітня 2025 року покусав трирічну доньку господаря. Вже за три дні після інциденту тварина проявила ознаки нервової поведінки.

Господар звернувся до фахівців Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини, які під час огляду виявили типові симптоми сказу. Згідно з чинним законодавством, було прийнято рішення про гуманне умертвіння тварини. Патологічний матеріал направили до Харківської державної регіональної лабораторії, де підтвердили наявність антигену вірусу сказу.

Особи, які контактували з хворою твариною, направлені на медичне обстеження.

1 травня місцева надзвичайна протиепізоотична комісія ввела карантинні обмеження у Федорівці та прилеглих лісових і польових масивах. Затверджено план заходів із локалізації та ліквідації сказу. Зокрема, ветеринари проводять подвірні обходи й щеплення всіх тварин, які потенційно можуть бути сприйнятливими до вірусу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом травня 2025 року в Харкові можна щепити домашніх тварин проти сказу на дільницях КП «Жилкомсервіс».