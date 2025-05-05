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05.05.2025  15:26   Рита Парфенова

У Куп’янську російський FPV-дрон влучив у цивільне авто — поранено 70-річного чоловіка

У результаті ворожої атаки FPV-дроном по Куп’янську 5 травня поранення дістав літній водій цивільного авто. Прокуратура розслідує воєнний злочин.

FPV-дрон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У Куп’янську 5 травня близько 10:40 збройні сили рф атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався містом. У результаті вибуху поранення отримав 70-річний водій. Постраждалого ушпиталено.
 
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Попри постійну небезпеку, українські правоохоронці продовжують фіксувати всі обставини злочинів російських військових проти мирного населення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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