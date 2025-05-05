05.05.2025 15:26 Рита Парфенова
У Куп’янську російський FPV-дрон влучив у цивільне авто — поранено 70-річного чоловіка
У результаті ворожої атаки FPV-дроном по Куп’янську 5 травня поранення дістав літній водій цивільного авто. Прокуратура розслідує воєнний злочин.
У Куп’янську 5 травня близько 10:40 збройні сили рф атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався містом. У результаті вибуху поранення отримав 70-річний водій. Постраждалого ушпиталено.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Попри постійну небезпеку, українські правоохоронці продовжують фіксувати всі обставини злочинів російських військових проти мирного населення.
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