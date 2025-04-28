28.04.2025 11:47 Рита Парфенова

Поїзд Харків – Ворохта отримав нову назву «Єдність»: що нового чекає на пасажирів?

Поїзд №1/2 Харків – Ворохта став флагманським і отримав назву «Єдність». Оновлення включають капітально відремонтовані вагони, сучасні вбиральні та нову фірмову айдентику.



Фото: Укрзалізниця

Як повідомдляє РЕДПОСТ, поїзд №1/2 Харків – Ворохта став флагманським і отримав нову назву «Єдність» у складі поїздів Укрзалізниці. Увагу пасажирів привертають капітально відремонтовані вагони, де встановлені вакуумні туалети, кондиціонери, а також розетки в купе. У нових вагонах СВ передбачено всі сучасні зручності для комфорту пасажирів.

Важливим оновленням є також поліпшення вбиральних, які тепер відповідають найвищим стандартам, зокрема наявність дозаторів мила та накладок на унітази для зручності користування.

Відправлення поїзда «Єдність» з Харкова відбуватиметься кожен другий день о 18:45, з прибуттям до Ворохти о 13:59. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Ворохти о 16:31 і прибуває до Харкова о 11:27.

Поїзд буде вирізнятися фірмовим логотипом, який відображатиме історію маршруту. Крім того, особливим елементом поїзда стане музичний супровід: відправлення поїзда проходитиме під пісню українського співака та військовослужбовця YARMAK «Заповіт».

«Єдність» став восьмим флагманським поїздом в складі Укрзалізниці. Вже курсують інші флагмани, такі як «Лесь Курбас» (Харків – Ясіня), «Сковорода» (Харків – Ужгород) та інші. Усі флагманські поїзди мають спеціальні позначки в мобільному застосунку Укрзалізниці для зручного пошуку під час придбання квитків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 28 квітня по 2 травня на вулицях Молочній і Гольдбергівській у Харкові обмежать рух трамваїв через ремонтні роботи. На цей час курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.