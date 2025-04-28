28.04.2025 11:07 Рита Парфенова

Пожежі в екосистемах Харківщини: наслідки недбалості і війни

За минулий тиждень рятувальники Харківщини ліквідували понад 220 пожеж в природних екосистемах, дві сотні з яких спричинили людська недбалість або навмисне випалювання сухостою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Минулого тижня рятувальники Харківщини провели ліквідацію 221 пожежі в природних екосистемах на площі понад 223 гектари. З них 27 пожеж стали наслідком ворожих обстрілів, а решта були спричинені людською недбалістю або навмисним випалюванням сухої рослинності.

В умовах воєнної агресії рятувальники повинні зосереджувати свої зусилля на ліквідації наслідків обстрілів, однак часто вони змушені боротися з пожежами, викликаними підпалом. Особливо на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонації боєприпасів, мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались.

Сухостій, підпалений вітром, швидко поширює вогонь, що призводить до знищення ґрунтів, втрати тварин і руйнування будинків. Крім того, підпал сухостою є незаконним. За цей злочин передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян і від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 квітня на Харківщині сталися десятки пожеж. Одна з них виникла через ворожий обстріл, також були зафіксовані займання в природних екосистемах на площі понад 56 гектарів.