28.04.2025 12:31 Рита Парфенова

Ігор Терехов – про важкий тиждень для Харкова: обстріли, втрати та надія на перемогу

Минулого тижня Харків пережив 54 обстріли, включаючи найбільш масовану комбіновану атаку з початку війни. Міський голова Ігор Терехов висловив співчуття родині загиблого та подякував військовим за зменшення тривалості повітряних тривог.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, тиждень, що минув, став надзвичайно важким для Харкова. Місто зазнало 54 обстрілів, удари відбувалися як вдень, так і вночі. Лише понеділок та неділя були відносно спокійними, але загалом інтенсивність атак значно зросла.

24 квітня сталося найбільше комбіноване ракетно-дронове нападання за весь час війни: ворог випустив 10 ракет і 14 дронів. Однак, найгірше сталося з людськими втратами.

«Та найгірше, що росія забрала ще одне безневинне життя. Чоловік, чия машина опинилися в епіцентрі вибуху «шахеда», помер у лікарні. Медики робили все можливе, аби його врятувати, але дива не сталося. Мої найщиріші співчуття родині загиблого!», – написав Ігот Терехов.

Окрім цього, 18 осіб отримали поранення, серед яких була й дитина. Наслідки обстрілів жахливі: руйнуються житлові будинки, школи, садочки, лікарні, виробничі підприємства. Однією з найбільших проблем стало вибиття півтори тисячі вікон, відновлення яких триває, але питання повноцінного скління залишаються актуальним.

Комунальні служби працюють безперервно на кожній з постраждалих локацій і продовжують відновлювальні роботи там, де це ще не завершено.

Щодо повітряних тривог, то за останній тиждень їхня тривалість у Харкові скоротилася на 32 години — на 34% менше, ніж середня тривалість тривог по області. Загалом за два місяці повітряні тривоги у місті тривали на 230 годин менше. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі наших військових та сил протиповітряної оборони.

Ігор Терехов подякував усім, хто захищає Харків, за витримку та мужність. Він також висловив надію на те, що місто обов'язково вистоїть у ці тяжкі часи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж 27–28 квітня Харківщина зазнала нових ударів з боку російських військ.