01.05.2025 15:16 Дмитро Колонєй

У харківському суді вирішать долю чоловіка, який намагався підкупити патрульних

Харківський водій створював небезпеку на вулицях міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 42-річного чоловіка за кермом автівки було зупинено правоохоронцями 5 квітня 2025 року. З'ясувалося, що у водія вміст алкоголю склав 0,9 проміле, що суттєво перевищує допустиму норму.

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Тоді, аби уникнути відповідальності, чоловік спробував підкупити правоохоронців хабарем у 20 тис. гривень готівкою, поклавши гроші до багажника службового автомобіля.

Поліціянти негайно повідомили про цей факт на лінію диспетчерського центру «102» та викликали слідчо-оперативну групу. На місці було задокументовано факт надання неправомірної вигоди.

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.