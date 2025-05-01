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01.05.2025  15:16   Дмитро Колонєй

У харківському суді вирішать долю чоловіка, який намагався підкупити патрульних

Харківський водій створював небезпеку на вулицях міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 42-річного чоловіка за кермом автівки було зупинено правоохоронцями 5 квітня 2025 року. З'ясувалося, що у водія вміст алкоголю склав 0,9 проміле, що суттєво перевищує допустиму норму.
 
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Тоді, аби уникнути відповідальності, чоловік спробував підкупити правоохоронців хабарем у 20 тис. гривень готівкою, поклавши гроші до багажника службового автомобіля.
 
Поліціянти негайно повідомили про цей факт на лінію диспетчерського центру «102» та викликали слідчо-оперативну групу. На місці було задокументовано факт надання неправомірної вигоди.
 
Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському ДТП постраждала вагітна пасажирка.
 
Тэги:  хабар, кримінал, харків
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