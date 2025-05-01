01.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

З уламків вікон у Харкові створили унікальну мозаїку

Викладачі НТУ «ХПІ» створили унікальне мозаїчне панно з уламків розбитого скла одного з корпусів, який постраждав внаслідок ракетних атак рф по Харкову.

Фото НТУ "ХПІ"

На панно зображений логотип ХТІ (історична назва ХПІ), стилізована абревіатура, колба з «дзеркальним» розчином, що асоціюється з хімічним виробництвом, та червоно-чорна слобожанська вишиванка як символ національної ідентичності, передає РЕДПОСТ.

Окрім скла з вибитих вікон, у роботі використано керамічні елементи, дзеркальні фрагменти та гіпсові деталі.

Автори панно – професорки кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей: Олена Федоренко, Оксана Борисенко і Вікторія Тараненкова. Майстрині назвали свій витвір «Код незламності», як нагадування про стійкість та незламність нашого міста, харків’ян, політехніків.

«Навіть з уламків можна створити витвір мистецтва, який стане нагадуванням про красу і стійкість нашого університету, — розповідає одна з авторок проєкту завідувачка кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» Олена Федоренко. – На створення такого панно нас надихнули роботи харків’янки Валентини Гук. Цю картину ми підкреслили такою мозаїкою, котра буде передавати наші відчуття тим, хто буде працювати після нас у ХПІ».

Фото НТУ "ХПІ"

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