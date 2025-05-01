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01.05.2025  14:50   Віталій Хіневич

З уламків вікон у Харкові створили унікальну мозаїку

Викладачі НТУ «ХПІ» створили унікальне мозаїчне панно з уламків розбитого скла одного з корпусів, який постраждав внаслідок ракетних атак рф по Харкову.

Фото НТУ "ХПІ"
 
На панно зображений логотип ХТІ (історична назва ХПІ), стилізована абревіатура, колба з «дзеркальним» розчином, що асоціюється з хімічним виробництвом, та червоно-чорна слобожанська вишиванка як символ національної ідентичності, передає РЕДПОСТ. 
 
Окрім скла з вибитих вікон, у роботі використано керамічні елементи, дзеркальні фрагменти та гіпсові деталі. 
 
Автори панно – професорки кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей: Олена Федоренко, Оксана Борисенко і  Вікторія Тараненкова. Майстрині назвали свій витвір «Код незламності», як нагадування про стійкість та незламність нашого міста, харків’ян, політехніків.
 
«Навіть з  уламків можна створити витвір мистецтва, який стане нагадуванням про красу і стійкість нашого університету, — розповідає одна з авторок проєкту завідувачка кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей  НТУ «ХПІ» Олена Федоренко. – На створення такого панно нас надихнули роботи харків’янки Валентини Гук. Цю картину ми підкреслили такою мозаїкою, котра буде передавати наші відчуття тим, хто буде працювати після нас у ХПІ».
 
Фото НТУ "ХПІ"
 
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Тэги:  харків
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