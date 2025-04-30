    
Главная Новини Харкова Суспільство Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради
30.04.2025  16:40   Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток Харкова Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено начальника Управління освіти адміністрації Основʼянського району Олександра Нижника, директора ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» Володимира Тарасенка, голову ради директорів Міжгалузевої регіональної корпорації «Теплоенергія» Олександра Тарадая та ін. 
 
За активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху в Харкові та з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років грамотою нагороджено ветеранів війни - учасників бойових дій Марію Сєрову, Василя Соколика, Тетяну Соколик, Івана Морозова, учасника бойових дій, члена комітету ветеранів війни і військової служби ГО «Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова» Івана Боярінцева та ін. 
 
Також за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України грамотою відзначено низку військовослужбовців. 
 
Крім того, за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток освіти і науки, а також з нагоди 95-ї річниці заснування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Дня працівників ракетно-космічної галузі України Почесною грамотою нагороджено професора кафедри інформаційних технологій проєктування літальних апаратів Володимира Шевеля, доцента кафедри технології виробництва авіаційних двигунів Олександра Шорінова та ін. 
 
За активну громадянську позицію, вагомий внесок у вирішення питань соціального захисту населення та з нагоди 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи грамотою нагороджено учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Анатолія Щербака та заступника голови відокремленого підрозділу «Діти Чорнобиля» Харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиль» Ірину Андрієнко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міськрада Харкова ухвалила звернення до Кабміну щодо підвищення оплати праці педагогам.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Надзвичайні події Загарбники вбили мирного мешканця Харківщини під час обстрілу 30.04 ЖКГ Комунальники вже відновили 80% даху постраждалого харківського будинку 30.04 Надзвичайні події Стало відомо, на яких водоймах зможуть купатится мешканці Харкова влітку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 