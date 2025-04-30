30.04.2025 16:40 Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток Харкова Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено начальника Управління освіти адміністрації Основʼянського району Олександра Нижника, директора ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» Володимира Тарасенка, голову ради директорів Міжгалузевої регіональної корпорації «Теплоенергія» Олександра Тарадая та ін.

За активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху в Харкові та з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років грамотою нагороджено ветеранів війни - учасників бойових дій Марію Сєрову, Василя Соколика, Тетяну Соколик, Івана Морозова, учасника бойових дій, члена комітету ветеранів війни і військової служби ГО «Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова» Івана Боярінцева та ін.

Також за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України грамотою відзначено низку військовослужбовців.

Крім того, за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток освіти і науки, а також з нагоди 95-ї річниці заснування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Дня працівників ракетно-космічної галузі України Почесною грамотою нагороджено професора кафедри інформаційних технологій проєктування літальних апаратів Володимира Шевеля, доцента кафедри технології виробництва авіаційних двигунів Олександра Шорінова та ін.

За активну громадянську позицію, вагомий внесок у вирішення питань соціального захисту населення та з нагоди 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи грамотою нагороджено учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Анатолія Щербака та заступника голови відокремленого підрозділу «Діти Чорнобиля» Харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиль» Ірину Андрієнко.

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