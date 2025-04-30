30.04.2025 15:40 Віталій Хіневич

Міськрада Харкова ухвалила звернення до Кабміну щодо підвищення оплати праці педагогам

Депутати Харківської міської ради затвердили звернення до Кабінету Міністрів України про забезпечення фонду оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії, передає РЕДПОСТ.

У зверненні зазначено, що, зважаючи на безпекову ситуацію, в Харкові раніше було вжито низку безпрецедентних заходів, зокрема, облаштовано навчальні кабінети на станціях метрополітену та побудовано перші в Україні підземні школи.

«Без підтримки держави місто не в змозі самостійно відновити освітню інфраструктуру, яка була знищена ворогом, та забезпечити безпечні умови для освітнього процесу, а найголовніше - зберегти педагогів та учнів в освітньому просторі міста Харкова», - говориться у зверненні.

Депутати наголосили, що затверджений обсяг освітньої субвенції для Харківської міської територіальної громади на січень-серпень 2025 року не забезпечує повну потребу у видатках на утримання наявної мережі шкіл. Додаткове фінансування, про яке йдеться у зверненні, сприятиме підвищенню всім педагогічним працівникам надбавки «за престижність» до 20%.

«Це мотивуватиме вчителів тримати освітній фронт та забезпечувати на високому рівні навчання школярів, які, незважаючи на небезпечну ситуацію в місті, продовжують навчатися в освітніх закладах Харківської міської територіальної громади», - говориться в документі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram