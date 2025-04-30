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30.04.2025  15:56   Дмитро Колонєй

Депутати міськради Харкова надали 100% знижку на комунальні послуги працівникам низки підприємств ЖКГ

Стало відомо, які зміни внесені зміни до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, відтепер усі працівники низки комунальних підприємств матимуть 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг: 
  • СКП «Харківзеленбуд»,
  • КСП «Харківміськліфт»,
  • КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»,
  • КП «Харківспецбуд»,
  • КП «Харківжитлобуд» і
  • КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»
 
Раніше пільга надавалася лише окремим категоріям працівників.
 
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Знижка поширюється на оплату
  • теплопостачання,
  • гарячої води,
  • централізованого водопостачання 
  • водовідведення, 
  • вивезення побутових відходів.
 
Це рішення спрямоване на збереження кадрового потенціалу підприємств, залученню нових працівників і підвищенню їхнього соціального статусу та рівня життя.
 
 
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