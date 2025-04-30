30.04.2025 15:56 Дмитро Колонєй

Депутати міськради Харкова надали 100% знижку на комунальні послуги працівникам низки підприємств ЖКГ

Стало відомо, які зміни внесені зміни до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , відтепер усі працівники низки комунальних підприємств матимуть 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг:

СКП «Харківзеленбуд»,

КСП «Харківміськліфт»,

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»,

КП «Харківспецбуд»,

КП «Харківжитлобуд» і

КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»

Раніше пільга надавалася лише окремим категоріям працівників.

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Знижка поширюється на оплату

теплопостачання,

гарячої води,

централізованого водопостачання

водовідведення,

вивезення побутових відходів.

Це рішення спрямоване на збереження кадрового потенціалу підприємств, залученню нових працівників і підвищенню їхнього соціального статусу та рівня життя.