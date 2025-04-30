30.04.2025 16:15 Віталій Хіневич

Стан постраждалих після атаки ворожих безпілотників на Харків

У ніч на 30 квітня Харків зазнав 15 ударів ворожими БпЛА. «Прильоти» були зафіксовані у п’яти районах міста — Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському та Салтівському.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Поранення отримали 45 людей, серед них — двоє дітей та вагітна жінка. Троє постраждалих були госпіталізовані до Харківської обласної клінічної лікарні.

«На зараз в нашій лікарні залишаються двоє людей – це двоє чоловіків 1944 та 1995 року народження. Старший пацієнт перебуває в хірургічному відділенні з травмами середньої важкості — уражені верхні кінцівки. Молодший отримав акубаротравму та осколкові поранення голови. Їх життю нічого не загрожує, вони отримують всю необхідну медичну допомогу», — повідомив генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.

Ще один постраждалий після надання допомоги в обласній клінічній лікарні був відправлений на амбулаторне лікування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під ворожий обстріл 29 квітня потрапили п’ять районів Харкова.