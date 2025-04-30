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30.04.2025  16:16   Дмитро Колонєй

Бізнес має залишатися в місті та мати впевненість, що буде працювати - Ігор Терехов

У Харкові подовжили податкові пільги для фізичних, юридичних осіб та підприємців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, депутати Харківської міськради звільнили від сплати місцевих податків і зборів підприємців до 30 вересня 2025 року.
 
«Ми пролонгуємо дію пільг, щоб харківські підприємства мали обігові кошти. Бізнес має залишатися в місті, створювати робочі місця та мати впевненість, що буде працювати. А ми повинні йому в цьому допомагати. Це дієва підтримка з нашого боку», - зазначив міський голова Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.
 
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Також ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) було встановлено на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4-ї групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що депутати міськради Харкова надали 100% знижку на комунальні послуги працівникам низки підприємств ЖКГ.
 
Тэги:  допомога, бізнес, харків
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