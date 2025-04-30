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30.04.2025  16:32   

На Харківщині загарбники намагалися взяти Петропавлівку, Новоосинове та Загризове

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харівщині наступна бойова ситуація.

  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії в бік Петропавлівки, Новоосинового та Загризового.

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  • На Харківському напрямку фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

 

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