На Харківщині загарбники намагалися взяти Петропавлівку, Новоосинове та Загризове

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харівщині наступна бойова ситуація.
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День невдалий для переговорів, але чудовий для планування майбутнього. Фінансові вкладення й великі покупки сьогодні будуть особливо вдалими.
У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.
В останній день квітня професійне свято в Україні відзначають прикордонники.
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