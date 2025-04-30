Окупанти здійснили понад 600 обстрілів на Харківському напрямку — зведення ОТУ “Харків”

Станом на ранок 30 квітня ситуація в зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною. За добу зафіксовано 647 обстрілів, удари КАБами, атаки дронами-камікадзе.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 30 квітня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною та суттєвих змін не зазнала.
Протягом минулої доби російські війська завдали авіаудару із застосуванням трьох керованих авіаційних бомб (КАБів), здійснили 85 атак дронами-камікадзе та провели 647 обстрілів позицій українських оборонців. Двічі противник намагався атакувати у районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупантам. За останню добу ворог втратив 53 військовослужбовці, з них 18 — безповоротно. Також на цьому напрямку було знищено та пошкоджено 135 одиниць озброєння і військової техніки, серед них:
Крім того, українські сили знищили 77 укриттів для особового складу ворога та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські військові зупинили дві ворожі атаки в районі Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять штурмів — усі були відбиті.
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