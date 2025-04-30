    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти здійснили понад 600 обстрілів на Харківському напрямку — зведення ОТУ “Харків”
30.04.2025  12:25   Рита Парфенова

Окупанти здійснили понад 600 обстрілів на Харківському напрямку — зведення ОТУ “Харків”

Станом на ранок 30 квітня ситуація в зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною. За добу зафіксовано 647 обстрілів, удари КАБами, атаки дронами-камікадзе.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 30 квітня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною та суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби російські війська завдали авіаудару із застосуванням трьох керованих авіаційних бомб (КАБів), здійснили 85 атак дронами-камікадзе та провели 647 обстрілів позицій українських оборонців. Двічі противник намагався атакувати у районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупантам. За останню добу ворог втратив 53 військовослужбовці, з них 18 — безповоротно. Також на цьому напрямку було знищено та пошкоджено 135 одиниць озброєння і військової техніки, серед них:

  • 4 артилерійські системи;
  • протитанковий засіб;
  • 22 автомобілі;
  • 97 безпілотників;
  • 11 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські сили знищили 77 укриттів для особового складу ворога та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські військові зупинили дві ворожі атаки в районі Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять штурмів — усі були відбиті.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Армія ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Вовчанська, Кам’янки та на Куп’янському напрямку 29.04 Армія Втрати ворога на Харківському напрямку: за добу знищено 92 дрони, 61 окупанта та 66 укриттів 29.04 Армія Ворог посилив тиск на Харківщині: ЗСУ стримують атаки в районах Вовчанська та Куп’янська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 