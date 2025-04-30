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30.04.2025  12:50   Рита Парфенова

Світоліна виграла 10 матчів поспіль на ґрунті — встановлено новий особистий рекорд

Харківська тенісистка Еліна Світоліна не лише здобула 10 перемог поспіль на ґрунтовому покритті, а й не програла жодного сету — 20 поспіль виграних сетів стали новим рекордом у її кар'єрі.

Еліна Світоліна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Харківська тенісистка Еліна Світоліна оновила власний рекорд, здобувши десять перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Усі ці матчі вона завершила з рахунком 2:0 — без жодного програного сету.

Це досягнення дозволило Світоліній побити попередній особистий рекорд, який тримався з 2013 року — 16 виграних сетів поспіль. Нині ж новий показник становить 20.

У чвертьфіналі турніру в Мадриді Еліна зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою, яка займає 56-те місце у світовому рейтингу. У разі перемоги Світоліна наблизиться до свого абсолютного рекорду — 12 виграних матчів поспіль, встановленого понад десять років тому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на континентальній першості з самбо, що проходила на Кіпрі, спортсмени з Харківщини здобули золоту, дві срібні та шість бронзових нагород у різних вікових категоріях.
Тэги:  спорт, теніс, еліна світоліна, харків
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