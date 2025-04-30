30.04.2025 12:50 Рита Парфенова

Світоліна виграла 10 матчів поспіль на ґрунті — встановлено новий особистий рекорд

Харківська тенісистка Еліна Світоліна не лише здобула 10 перемог поспіль на ґрунтовому покритті, а й не програла жодного сету — 20 поспіль виграних сетів стали новим рекордом у її кар'єрі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Харківська тенісистка Еліна Світоліна оновила власний рекорд, здобувши десять перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Усі ці матчі вона завершила з рахунком 2:0 — без жодного програного сету.

Це досягнення дозволило Світоліній побити попередній особистий рекорд, який тримався з 2013 року — 16 виграних сетів поспіль. Нині ж новий показник становить 20.

У чвертьфіналі турніру в Мадриді Еліна зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою, яка займає 56-те місце у світовому рейтингу. У разі перемоги Світоліна наблизиться до свого абсолютного рекорду — 12 виграних матчів поспіль, встановленого понад десять років тому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на континентальній першості з самбо, що проходила на Кіпрі, спортсмени з Харківщини здобули золоту, дві срібні та шість бронзових нагород у різних вікових категоріях.