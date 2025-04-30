Світоліна виграла 10 матчів поспіль на ґрунті — встановлено новий особистий рекорд

Харківська тенісистка Еліна Світоліна не лише здобула 10 перемог поспіль на ґрунтовому покритті, а й не програла жодного сету — 20 поспіль виграних сетів стали новим рекордом у її кар'єрі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Харківська тенісистка Еліна Світоліна оновила власний рекорд, здобувши десять перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Усі ці матчі вона завершила з рахунком 2:0 — без жодного програного сету.
Це досягнення дозволило Світоліній побити попередній особистий рекорд, який тримався з 2013 року — 16 виграних сетів поспіль. Нині ж новий показник становить 20.
У чвертьфіналі турніру в Мадриді Еліна зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою, яка займає 56-те місце у світовому рейтингу. У разі перемоги Світоліна наблизиться до свого абсолютного рекорду — 12 виграних матчів поспіль, встановленого понад десять років тому.
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