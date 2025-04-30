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30.04.2025  13:05   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі

Під загрозою повторних ударів рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені масованим російським авіаударом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Село Осиново: окупанти атакували населений пункт. Горіли два житлові будинки. Поранення отримала 73-річна жінка.
 
 
Куп’янськ: ворог завдав масованого удару керованими авіабомбами по житловому сектору міста. Понад 10 влучань спричинили руйнації та масштабні пожежі на 6 локаціях. Обійшлося без жертв.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області через ворожі обстріли горять ліси.
 
Тэги:  події, харків
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