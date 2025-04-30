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30.04.2025  12:00   

У Харківській області через ворожі обстріли горять ліси

Протягом останнього тижня площа займань внаслідок обстрілів сягнула понад 50 га.

 
Найбільше потерпають лісові масиви Ізюмського надлісництва філії “Слобожанський лісовий офіс”, передає РЕДПОСТ.
 
Пожежі виникають у лісах, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Ситуація ускладнюється замінованістю територій.
 
Наразі складна ситуація у Борівському лісництві. У різних місцях через повторні обстріли триває ліквідація пожеж. 
 
«На одній з ділянок, яка є забрудненою вибухонебезпечними предметами та знаходиться за 13 км від лінії зіткнення, вогонь охопив площу 30 га та поширився у природно-заповідний фонд.
 
Завдяки приєднанню до ДП "Ліси України", Ізюмське надлісництво встигло отримати до початку пожежонебезпечного періоду нові пікапи з модулями, паливно-мастильними матеріалами та інших обладнанням. Зараз пікапи разом з іншою технікою лісництва задіяні на гасінні пожеж. Також додатково спрямовані пожежні цистерни, автомобілі та модулі з інших надлісництв Харківщини. На місці працює техніка ДСНС та піротехніки.
 
Постійні обстріли зі сторони окупантів несуть величезну загрозу для прифронтових лісів та небезпеку для життя людей. Приборкання кожного загоряння - це ризики для лісівників-вогнеборців та чималі фінансові витрати для підприємства. Попри виклики, працівники лісового господарства та рятувальники роблять усе можливе, щоб зупинити вогонь та не дати поширитися йому на більшу площу», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС ліквідували 13 пожеж після нічної атаки дронів на Харків.
 
Тэги:  події, харків
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