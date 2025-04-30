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30.04.2025  08:51   Рита Парфенова

Бійці ДСНС ліквідували 13 пожеж після нічної атаки дронів на Харків (фото)

У ніч на 29 квітня російські дрони вдарили по Салтівському, Слобідському, Київському та Шевченківському районах Харкова. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури, постраждали щонайменше 45 людей

Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Проти ночі 29 квітня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки, господарські споруди, гаражі, пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративні, виробничі та складські приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури. Також постраждали легкові автомобілі.

Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж

Атаки спричинили щонайменше 13 осередків займання в чотирьох районах міста — Салтівському, Слобідському, Київському та Шевченківському. За попередніми даними, поранення отримали 45 людей, серед них двоє дітей.

Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж

На місцях працювали 163 рятувальники ДСНС і 34 одиниці техніки. Також було залучено пожежний потяг Укрзалізниці. До ліквідації наслідків залучені фахівці ДСНС, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Роботи велися під загрозою повторних ударів. Психологи надають допомогу тим, хто постраждав унаслідок атаки.

Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.
 
Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж
 
Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж
 
Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж
 
Новини Харкова: внаслідок атаки дронів на Харків спалахнуло 13 пожеж
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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