30.04.2025 08:36 Рита Парфенова

У Харкові та області внаслідок обстрілів постраждало майже 50 людей — поліція розслідує 16 воєнних злочинів (фото)

Протягом минулої доби під російськими обстрілами опинилися Харків, Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Поліція проводить розслідування воєнних злочинів.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Упродовж минулої доби російські війська масовано атакували Харківську область. Під вогнем опинилися місто Харків, а також Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський і Харківський райони. Противник застосовував керовані авіабомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники.

Найбільшого удару зазнав Харків. Увечері 29 квітня в місті пролунало щонайменше 16 вибухів. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, міську лікарню, кондитерський цех і цивільні авто. Постраждали 45 людей, серед них — діти 5 і 16 років, а також вагітна жінка. П’ятеро постраждалих були госпіталізовані, решті надали допомогу на місці.

У Куп’янському районі поранення отримали чоловік і жінка, значно постраждала цивільна інфраструктура, горіли житлові будинки. Ще двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілу Дергачівської громади.

Протягом доби 29 квітня поліція Харківщини здійснила 58 оглядів місць влучань, відкрила 16 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. З початку повномасштабного вторгнення кількість задокументованих фактів збройної агресії російської федерації в регіоні сягнула 24 395.

У регіоні триває обов’язкова евакуація з населених пунктів, що регулярно перебувають під обстрілами. Поліція закликає громадян, які бажають евакуюватися, звертатися за телефоном 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.