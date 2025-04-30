30.04.2025 08:13 Рита Парфенова

77 будинків зазнали пошкоджень після атаки дронів у Харкові

Увечері 29 березня російські безпілотники атакували Харків. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, вибито понад півтори тисячі вікон і зруйновано дахи. Комунальники вже працюють на місцях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, внаслідок масованої атаки російських безпілотників, що відбулася ввечері 29 березня, у Харкові зазнали пошкоджень щонайменше 77 житлових будинків. Найбільше постраждали Київський, Слобідський та Салтівський райони міста.

За даними комунальних служб, було вибито 1588 вікон та пошкоджено 205 балконних склінь. Також зафіксовано пошкодження 14 покрівель і конструктивних елементів восьми будівель.

Одразу після завершення обстрілу комунальні служби міста розпочали ліквідацію наслідків. Роботи тривають безперервно — фахівці відновлюють вікна, ремонтують покрівлі та усувають інші руйнування, спричинені атакою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.