    
Главная Новини Харкова ЖКГ 77 будинків зазнали пошкоджень після атаки дронів у Харкові
30.04.2025  08:13   Рита Парфенова

77 будинків зазнали пошкоджень після атаки дронів у Харкові

Увечері 29 березня російські безпілотники атакували Харків. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, вибито понад півтори тисячі вікон і зруйновано дахи. Комунальники вже працюють на місцях.

У Харкові після атаки дронів 29 березня пошкоджено понад 70 будинків У Харкові після атаки дронів 29 березня пошкоджено понад 70 будинків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду,  внаслідок масованої атаки російських безпілотників, що відбулася ввечері 29 березня, у Харкові зазнали пошкоджень щонайменше 77 житлових будинків. Найбільше постраждали Київський, Слобідський та Салтівський райони міста.

За даними комунальних служб, було вибито 1588 вікон та пошкоджено 205 балконних склінь. Також зафіксовано пошкодження 14 покрівель і конструктивних елементів восьми будівель.

У Харкові після атаки дронів 29 березня пошкоджено понад 70 будинків У Харкові після атаки дронів 29 березня пошкоджено понад 70 будинків

Одразу після завершення обстрілу комунальні служби міста розпочали ліквідацію наслідків. Роботи тривають безперервно — фахівці відновлюють вікна, ремонтують покрівлі та усувають інші руйнування, спричинені атакою.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Надзвичайні події та кримінал Комунальники Харкова усувають наслідки атаки БПЛА росіян (фото)   24.04 ЖКГ Комунальники прикрашають популярне місце відпочинку мешканців Харкова (фото) 24.04 ЖКГ Унаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено 66 будівель: комунальні служби ліквідовують наслідки (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 