30.04.2025 07:49 Рита Парфенова

Масована атака дронів по Харкову: постраждали 45 людей, серед них діти та вагітна жінка (відео)

Увечері 29 квітня російська армія атакувала Харків щонайменше 15 дронами-камікадзе типу «Герань-2». У результаті постраждали п’ять районів міста, зруйновано житлові будинки, медзаклади та інфраструктуру.



Фото: Прокуратура Харківської області

Увечері 29 квітня, з 22:00 до 22:30, російські війська завдали масованого удару по Харкову, застосувавши щонайменше 15 ударних безпілотників типу «Герань-2». Про це повідомив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко передає РЕДПОСТ.

Під ударом опинилися п’ять районів міста: Київський, Немишлянський, Слобідський, Салтівський і Шевченківський. У результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дві лікарні, об'єкти цивільної інфраструктури та підприємство. Також були зафіксовані пожежі автомобілів.

За словами Спартака Борисенка, від початку березня 2025 року Росія почала застосовувати в дронах типу «Шахед» нову, посилену бойову частину вагою до 88 кілограмів. Вона може бути як осколковою, так і термобаричною, що суттєво збільшує руйнівну силу ударів. «Це свідчить про те, що російські війська постійно змінюють тактику, аби завдати місту максимальних втрат», — зазначив прокурор.

Міський голова Ігор Терехов додав, що було зафіксовано щонайменше 16 ударів по Харкову. Уражено житлові будинки, медичні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Частина з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

За оновленою інформацією Харківської обласної військової адміністрації, кількість постраждалих зросла до 45-ти. З них:

14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості;

5 осіб були госпіталізовані;

31 людина зазнала гострої реакції на стрес;

серед постраждалих — двоє дітей і вагітна жінка.

Для надання допомоги було залучено 13 бригад екстреної медичної допомоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян.